Россияне стали меньше переживать из-за цен и безработицы

Москва, 24 апреля. Россиян стали меньше волновать проблемы роста цен, бедности и безработицы, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра». Эксперты объясняют снижение градуса недовольства улучшением экономической ситуации в стране.

Согласно результатам опроса, рост цен тревожит 63% россиян. На втором и третьем месте оказались бедность (47%) и рост безработицы (40%). По сравнению с 2016 годом, градус обеспокоенности снизился: в случае с ценами — на 14 процентных пунктов (п.п.), с бедностью — на 2 п.п., с безработицей — на 3 п.п.

Как сообщила «Известиям» социолог «Левада-центра» Карина Пипия, снижение уровня тревоги по поводу проблемы роста цен скорее указывает не на удовлетворенность ценовой политикой в стране, а на адаптацию к сложившимся обстоятельствам.

Ведущий научный сотрудник Центра макроэкономических исследований РАНХиГС Ольга Изряднова отметила, что «с одной стороны, население приспособилось к новым условиям жизни, а с другой — проявились положительные тенденции выхода страны из кризиса».

Ранее «Телеканал 360» озвучил данные опроса ВЦИОМ, согласно которым большинство опрошенных россиян заявили, что размер заработной платы врачей должен зависеть от качества предоставляемых ими услуг. 30% респондентов придерживаются мнения, что расчет финансирования медицинских учреждений также должен происходить в зависимости от качества услуг.