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Россияне стали меньше переживать из-за цен и безработицы
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    Россияне стали меньше переживать из-за цен и безработицы

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    Россияне стали меньше переживать из-за цен и безработицы

    Москва, 24 апреля. Россиян стали меньше волновать проблемы роста цен, бедности и безработицы, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра». Эксперты объясняют снижение градуса недовольства улучшением экономической ситуации в стране. 

    Согласно результатам опроса, рост цен тревожит 63% россиян. На втором и третьем месте оказались бедность (47%) и рост безработицы (40%). По сравнению с 2016 годом, градус обеспокоенности снизился: в случае с ценами — на 14 процентных пунктов (п.п.), с бедностью — на 2 п.п., с безработицей — на 3 п.п.

    Как сообщила «Известиям» социолог «Левада-центра» Карина Пипия, снижение уровня тревоги по поводу проблемы роста цен скорее указывает не на удовлетворенность ценовой политикой в стране, а на адаптацию к сложившимся обстоятельствам. 

    Ведущий научный сотрудник Центра макроэкономических исследований РАНХиГС Ольга Изряднова отметила, что «с одной стороны, население приспособилось к новым условиям жизни, а с другой — проявились положительные тенденции выхода страны из кризиса». 

    Россияне стали меньше переживать из-за цен и безработицы

    Ранее «Телеканал 360» озвучил данные опроса ВЦИОМ, согласно которым большинство опрошенных россиян заявили, что размер заработной платы врачей должен зависеть от качества предоставляемых ими услуг. 30% респондентов придерживаются мнения, что расчет финансирования медицинских учреждений также должен происходить в зависимости от качества услуг. 

    Автор: Олеся Волкова
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