«Мы слишком долго воюем»: сенатор призвал США изменить политику

Вашингтон, 24 апреля. От политики «смены режимов», которой придерживается Белый дом, становится «только хуже», поэтому ее необходимо прекратить. Об этом заявил член комитета сената США по международным делам республиканец Рэнд Пол.

Выступая на заседании комитета, где в ближайшее время должно пройти голосование по кандидатуре Майка Помпео на пост госсекретаря США, Пол призвал США найти иную внешнюю политику.

«Мы слишком долго воюем и в слишком многих местах. Если мы хотим меньше воевать, то мы должны прийти к пониманию, что смена режимов не работает, что от смены режимов часто становится только хуже», – сказал Пол на заседании комитета, где вскоре должно пройти голосование по кандидатуре Майка Помпео на пост госсекретаря США.

В качестве иллюстрации своих слов, сенатор напомнил о ситуации в Ираке и Ливии, где американское военное вмешательство, в конечном счете, «не сделало Америку более защищенной».