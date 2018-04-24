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Санкциям США не удалось оказать влияния на российский ВВП – Минэкономразвития
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    Санкциям США не удалось оказать влияния на российский ВВП – Минэкономразвития

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    Санкциям США не удалось оказать влияния на российский ВВП – Минэкономразвития

    Москва, 24 апреля. Санкциям не удалось оказать влияния на российский ВВП, а действие внешнего шока от экономических ограничения оказалось кратковременным, считает Минэкономразвития.

    Центробанк России опубликовал обзор, в котором был сделан прогноз, касательно российской экономики во втором и третьем кварталах этого года. Регулятор фактически оставил свой прежний прогноз неизменным, несмотря на новые санкции и падение курса рубля. Рост ВВП прогнозируется в районе 0,4–0,5%.

    Как отмечает Минэкономразвития, российская экономика стала устойчивой к краткосрочным шокам. В то же время, краткосрочные колебания курса рубля не окажут влияния на рост цен, пишет газета «Известия».

    По данным ЦБ, рост ВВП продолжится даже в условиях колебаний, так как в краткосрочной перспективе они не являются помехой. Однако прогноз может быть скорректирован – в частности, на него может повлиять ситуация с соглашением ОПЕК+, предусматривающим заморозку добычи нефти крупнейшими странами — экспортерами сырья.

     

    Автор: Антон Зарубин
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