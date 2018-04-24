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Женатые мужчины работают больше одиноких — Росстат
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    Женатые мужчины работают больше одиноких — Росстат

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    Женатые мужчины работают больше одиноких — Росстат

    Москва, 24 апреля. Мужчины в России работают в среднем на три часа в неделю больше, чем женщины, свидетельствуют данные Росстата. При этом женатые мужчины трудятся больше всех. 

    По данным специалистов Росстата, в среднем россияне трудились в прошлом году по 38,1 часа в неделю. Мужчины в 2017 году трудились по 39,4 часа, а женщины — по 36,7 часа.

    Отмечается, что влияние на показатели оказывает семейный статус: среди мужчин больше всех работают женатые, меньше — разведенные и холостые. Обратная ситуация у женщин: больше всех работают разведенные, потом — незамужние и вдовы. Семейные женщины же находятся на рабочем месте меньше всех.

    Как сообщают «Известия», по словам профессора кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александра Щербакова, у женатых мужчин выше расходы, они стремятся к большему заработку. По мнению эксперта, одиноким дамам работа позволяет почувствовать свою жизнь более осмысленной.

    По мнению председателя общественного совета при Минтруде РФ Елены Тополевой-Солдуновой, женатые мужчины больше проводят времени на работе еще и чтобы оградить себя от выполнения обязанностей по дому.

    Женатые мужчины работают больше одиноких — Росстат

    Ранее «Телеканал 360» сообщал, что в Министерстве труда и социальной защиты России предложили увеличить пособие по безработице до прожиточного минимума, но изменить продолжительность выплат. 

    Автор: Олеся Волкова
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