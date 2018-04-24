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Работодатели начнут оплачивать турпутевки по России своим сотрудникам
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    Работодатели начнут оплачивать турпутевки по России своим сотрудникам

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    Работодатели начнут оплачивать турпутевки по России своим сотрудникам

    Москва, 24 апреля. С января следующего года у россиян появится возможность съездить в отпуск за счет работодателя. Соответствующий федеральный закон одобрил Совет Федерации.

    В понедельник стало известно, что Совфед одобрил закон «О внесении изменений в статьи 255 и 270 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», в соответствии с которым работодатели смогут включать в фонд заработных плат расходы, которые они потратили на организацию отпуска сотрудников, чтобы получить таким образом налоговые льготы.

    Как сообщают «Известия», вывод о том, что закон даст всем россиянам право путешествовать за счет работодателя, не совсем корректен. Поскольку речь идет лишь о том, что работодатель получит дополнительные льготы, которые потенциально могут простимулировать его потратиться на оплату турпутевок. Решение остается за работодателем. Подчеркивается также, что речь идет о поездках только по России.

    Работодатели начнут оплачивать турпутевки по России своим сотрудникам

    По мнению авторов законопроекта, таким образом можно будет поддержать развитие внутреннего туризма. Компании же смогут повысить свою привлекательность в глазах квалифицированных специалистов и получат дополнительные инструменты в борьбе за более пропорциональное распределение отпусков действующих сотрудников. 

    Автор: Олеся Волкова
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