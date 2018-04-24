Мигрантов обяжут изучить основы российского законодательства и истории

Москва, 24 апреля. В Совете Федерации 24 апреля пройдет семинар-совещание Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству. Его темой станут проблемы и перспективы развития системы социальной адаптации и интеграции иностранных граждан в российское общество.

«Прежде всего, речь пойдёт об обязательном экзамене по русскому языку, истории России, основам российского законодательства, как основе получения в Российской Федерации разрешительных документов на проживание и осуществление трудовой деятельности», — приводит «Парламентская газета» слова замглавы Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмилы Боковой.

Она отметила, что дискуссия, в первую очередь, развернется вокруг соответствующего законопроекта, который сейчас разрабатывает Федеральное агентство по делам национальностей. Кроме того, будет рассмотрен опыт по интеграции мигрантов, который был получен на уровне федеральных субъектов.