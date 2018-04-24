Вирус клещевого энцефалита впервые выявлен в Москве

Москва, 24 апреля. На территории Москвы эпидемиологами выявлен вирус клещевого энцефалита (ВКЭ). Об этом сообщает апрельский доклад научных сотрудников Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Еще осенью прошлого года на территории Крылатского лесопарка были обнаружены инфицированные клещи и млекопитающие. Кроме того, в 2017 году врачи зафиксировали случай укуса человека энцефалитным клещом. По мнению экспертов, ситуация может повториться в этом году. В то же время, столичный Роспотребнадзор считает, что обстановка в Москве благополучна.

Как пишет газета «Известия», ранее вирус клещевого энцефалита на территории Москвы не обнаруживали. По мнению авторов доклада, вирус мог быть занесен птицами или млекопитающими, на которых паразитировали зараженные клещи. Есть версия, что вирус давно существовал на территории Крылатского лесопарка, но проявлялся. Роспотребнадзор полагает, что все случаи вирусного энцефалита на территории Москвы завозные – то есть, заражение произошло либо в других регионах, либо даже в других странах.