Меню
Россия
Вирус клещевого энцефалита впервые выявлен в Москве
Политика
Российские дипломаты покинут резиденцию генконсула в Сиэтле в срок – консул-советник
Следующая новость
Загрузка...

    Вирус клещевого энцефалита впервые выявлен в Москве

      /  Обновлено: 
    56

    Вирус клещевого энцефалита впервые выявлен в Москве

    Москва, 24 апреля. На территории Москвы эпидемиологами выявлен вирус клещевого энцефалита (ВКЭ). Об этом сообщает апрельский доклад научных сотрудников Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

    Еще осенью прошлого года на территории Крылатского лесопарка были обнаружены инфицированные клещи и млекопитающие. Кроме того, в 2017 году врачи зафиксировали случай укуса человека энцефалитным клещом. По мнению экспертов, ситуация может повториться в этом году. В то же время, столичный Роспотребнадзор считает, что обстановка в Москве благополучна.

    Как пишет газета «Известия», ранее вирус клещевого энцефалита на территории Москвы не обнаруживали. По мнению авторов доклада, вирус мог быть занесен птицами или млекопитающими, на которых паразитировали зараженные клещи. Есть версия, что вирус давно существовал на территории Крылатского лесопарка, но проявлялся. Роспотребнадзор полагает, что все случаи вирусного энцефалита на территории Москвы завозные – то есть, заражение произошло либо в других регионах, либо даже в других странах.

     

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Прилетевший из Лондона Дмитрий Гудков убежал от журналистов ФАН

    Прилетевший из Лондона Дмитрий Гудков убежал от журналистов ФАН

    22:08   23 Апреля 2018
    459
    «Я ошибся»: премьер Армении Саргсян подал в отставку

    «Я ошибся»: премьер Армении Саргсян подал в отставку

    15:25   23 Апреля 2018
    2253
    А был ли мальчик? Западные СМИ стараются замолчать историю Хасана Диаба. Колонка Владимира Корнилова

    А был ли мальчик? Западные СМИ стараются замолчать историю Хасана Диаба. Колонка Владимира Корнилова

    14:03   23 Апреля 2018
    6534
    Болгары сравнили войну в Донбассе с освобождением их страны от турецкого ига. Колонка Владимира Тулина

    Болгары сравнили войну в Донбассе с освобождением их страны от турецкого ига. Колонка Владимира Тулина

    13:20   23 Апреля 2018
    9915