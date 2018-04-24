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Граждане России не пострадали при наезде фургона на пешеходов в Торонто
Политика
Российские дипломаты покинут резиденцию генконсула в Сиэтле в срок – консул-советник
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    Граждане России не пострадали при наезде фургона на пешеходов в Торонто

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    Граждане России не пострадали при наезде фургона на пешеходов в Торонто

    Торонто, 24 апреля. Граждане России не пострадали в инциденте с наездом фургона на пешеходов в канадском Торонто, сообщили в российском посольстве в Оттаве.

    По словам дипломата, на данный момент информация о пострадавших или погибших россиянах в посольство не поступала. В интервью ТАСС дипломат добавил, что посольство и генконсульство РФ в Торонто «находятся в постоянном контакте с властями».

    В понедельник в северной части Торонто белый фургон выехал на тротуар и начал давить людей. Согласно последним данным, сообщал RT, погибли девять человек, еще 16 получили различные травмы.

    Граждане России не пострадали при наезде фургона на пешеходов в Торонто

    Как сообщала «Газета.ру», полиция задержала водителя фургона, пытавшегося скрыться с места преступления. О мотивах его поступка пока ничего неизвестно.

    Автор: Олеся Волкова
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