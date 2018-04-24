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Порошенко надеется «освободить» Донбасс и Крым созданием на Украине поместной церкви
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    Порошенко надеется «освободить» Донбасс и Крым созданием на Украине поместной церкви

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    Порошенко надеется «освободить» Донбасс и Крым созданием на Украине поместной церкви

    Киев, 24 апреля. Президент Украины Петр Порошенко считает, что создание единой поместной православной на Украине поможет «освободить» Донбасс и Крым.

    Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV выразил мнение, что Украина станет сильнее, «имея единую церковь». 

    «Ведь мы убираем внутренние конфликты из государства, и, объединившись, мы скорее освободим украинскую землю — и Донбасс, и Крым», — заявил он.

    Напомним, на Украине действует каноническая Украинская православная церковь, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата. Кроме того, на Украине есть две непризнанные мировым православием церковные структуры — «Киевский патриархат» и Украинская автокефальная православная церковь.

    Ранее Порошенко сообщил, что Константинопольский патриархат начал работу по введению автокефалии Украинской православной церкви. Как сообщал RT, по мнению аналитиков, повышенное внимание президента Украины к религии объясняется стартом предвыборной гонки и стремлением отвлечь население от насущных экономических проблем.

    Автор: Олеся Волкова
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