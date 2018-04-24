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Самолет «Ростов-на-Дону – Петербург» совершил вынужденную посадку во «Внуково»
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    Самолет «Ростов-на-Дону – Петербург» совершил вынужденную посадку во «Внуково»

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    Самолет «Ростов-на-Дону – Петербург» совершил вынужденную посадку во «Внуково»

    Москва, 24 апреля. Самолет, выполнявший рейс «Ростов-на-Дону – Санкт-Петербург» был вынужден совершить вынужденную посадку в московском аэропорту «Внуково» из-за курильщика на борту. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    «Двадцать третьего апреля 2018 года около 22.00 в дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту «Внуково» поступило сообщение о том, что воздушное судно, выполняющее рейс по маршруту Ростов-на-Дону – Санкт-Петербург, по решению командира совершает вынужденную посадку, в связи с нахождением на борту пассажира, нарушающего правила перелёта», – сообщила она.

    По словам Волк, сразу после приземления на борт самолета поднялся наряд полиции, который становил, что один из пассажиров курил на борту самолета. Нарушителем оказался 54-летний житель Ростова-на-Дону. Он был доставлен в дежурную часть отделения полиции в аэропорту. В отношении него был составлен административный протокол.

     

    Автор: Антон Зарубин
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