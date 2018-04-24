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При наезде микроавтобуса на пешеходов в Торонто погибли девять человек
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    При наезде микроавтобуса на пешеходов в Торонто погибли девять человек

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    При наезде микроавтобуса на пешеходов в Торонто погибли девять человек

    Торонто, 24 апреля. В результате наезда микроавтобуса на пешеходов в Торонто погибли девять человек, еще 16 получили ранения, сообщает RT со ссылкой на данные полиции.

    В понедельник в Торонто, на углу Йонг-стрит и Финч-авеню микроавтобус совершил наезд на пешеходов. Сотрудники полиции задержали водителя фургона, который совершил наезд на группу пешеходов, после чего попытался скрыться с места преступления. О мотивах поступка задержанного пока ничего неизвестно, сообщала «Газета.ру».

    При наезде микроавтобуса на пешеходов в Торонто погибли девять человек

    В Сети уже появилось первое видео с места происшествия. Ранее сообщалось, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо следит за ситуацией в Торонто. Он выразил поддержку пострадавшим.

    Отметим, что в Торонто с 21 по 23 апреля проходит министерская встреча «Большой семерки». 

    Автор: Олеся Волкова
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