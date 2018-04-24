При наезде микроавтобуса на пешеходов в Торонто погибли девять человек

Торонто, 24 апреля. В результате наезда микроавтобуса на пешеходов в Торонто погибли девять человек, еще 16 получили ранения, сообщает RT со ссылкой на данные полиции.

В понедельник в Торонто, на углу Йонг-стрит и Финч-авеню микроавтобус совершил наезд на пешеходов. Сотрудники полиции задержали водителя фургона, который совершил наезд на группу пешеходов, после чего попытался скрыться с места преступления. О мотивах поступка задержанного пока ничего неизвестно, сообщала «Газета.ру».

В Сети уже появилось первое видео с места происшествия. Ранее сообщалось, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо следит за ситуацией в Торонто. Он выразил поддержку пострадавшим.

Отметим, что в Торонто с 21 по 23 апреля проходит министерская встреча «Большой семерки».