Меню
Украина
Порошенко пообещал не запрещать посещение церквей УПЦ МП
Политика
Российские дипломаты покинут резиденцию генконсула в Сиэтле в срок – консул-советник
Следующая новость
Загрузка...

    Порошенко пообещал не запрещать посещение церквей УПЦ МП

    71

    Порошенко пообещал не запрещать посещение церквей УПЦ МП

    Киев, 23 апреля. В случае создания на Украине единой поместной автокефальной церкви, никто не будет запрещать украинцам посещать церкви Московского патриархата, заявил президент Украины Петр Порошенко.

    По словам Порошенко, Константинопольский патриархат начал процедуры, которые необходимы для создания на Украине единой поместной автокефальной церкви. Решение, как сообщает украинский президент, может быть принято до 28 июля.

    «Если кто-то хочет посещать церковь, центр которой находится за пределами нашего государства (в Москве) – это их право. И никто не имеет права указующим перстом запрещать посещать. Но я абсолютно уверен, что решение о получении Украинской православной церкви на автокефалию вызовет огромный национальный подъем национального духа», – заявил Порошенко.

    Как сообщает РИА Новости, данный вопрос будет обсуждаться с участием Русской церкви и, поскольку, решение требует полного единогласия церквей, автокефалии Украина не получит.

    Напомним,  что на Украине действует каноническая Украинская православная церковь, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата. Кроме того, на Украине есть две непризнанные мировым православием церковные структуры — «Киевский патриархат» и Украинская автокефальная православная церковь.

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Прилетевший из Лондона Дмитрий Гудков убежал от журналистов ФАН

    Прилетевший из Лондона Дмитрий Гудков убежал от журналистов ФАН

    22:08   23 Апреля 2018
    459
    «Я ошибся»: премьер Армении Саргсян подал в отставку

    «Я ошибся»: премьер Армении Саргсян подал в отставку

    15:25   23 Апреля 2018
    2253
    А был ли мальчик? Западные СМИ стараются замолчать историю Хасана Диаба. Колонка Владимира Корнилова

    А был ли мальчик? Западные СМИ стараются замолчать историю Хасана Диаба. Колонка Владимира Корнилова

    14:03   23 Апреля 2018
    6534
    Болгары сравнили войну в Донбассе с освобождением их страны от турецкого ига. Колонка Владимира Тулина

    Болгары сравнили войну в Донбассе с освобождением их страны от турецкого ига. Колонка Владимира Тулина

    13:20   23 Апреля 2018
    9915