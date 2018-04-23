Порошенко пообещал не запрещать посещение церквей УПЦ МП

Киев, 23 апреля. В случае создания на Украине единой поместной автокефальной церкви, никто не будет запрещать украинцам посещать церкви Московского патриархата, заявил президент Украины Петр Порошенко.

По словам Порошенко, Константинопольский патриархат начал процедуры, которые необходимы для создания на Украине единой поместной автокефальной церкви. Решение, как сообщает украинский президент, может быть принято до 28 июля.

«Если кто-то хочет посещать церковь, центр которой находится за пределами нашего государства (в Москве) – это их право. И никто не имеет права указующим перстом запрещать посещать. Но я абсолютно уверен, что решение о получении Украинской православной церкви на автокефалию вызовет огромный национальный подъем национального духа», – заявил Порошенко.

Как сообщает РИА Новости, данный вопрос будет обсуждаться с участием Русской церкви и, поскольку, решение требует полного единогласия церквей, автокефалии Украина не получит.

Напомним, что на Украине действует каноническая Украинская православная церковь, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата. Кроме того, на Украине есть две непризнанные мировым православием церковные структуры — «Киевский патриархат» и Украинская автокефальная православная церковь.