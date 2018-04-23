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Климкин заявил, что Россия использует Украину как «полигон»
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    Климкин заявил, что Россия использует Украину как «полигон»

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    Климкин заявил, что Россия использует Украину как «полигон»

    Торонто, 23 апреля. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ходе встречи министров иностранных дел G7 обвинил Россию в том, что использует Украину в качестве «полигона для дальнейшей дестабилизации демократического общества».

    «То, что Россия делает в Украине, — это полигон для дальнейшей дестабилизации демократического общества», — заявил министр.

    Климкин заявил об активизации попыток расшатать обстановку на Украине перед президентскими выборами.

    Украинский министр отметил, что все его коллеги из стран, входящих в «Большую семерку», в своих выступления назвали Украину частью демократического сообщества. Также он заявил, что западные коллеги поддержали план Киева по миротворцам в Донбассе, пишет RT.

    Помимо этого, на встрече обсуждались возможности проведения дальнейших реформ на Украине, однако озвучит конкретные предложения, прозвучавшие на встрече, Климкин отказался.

     

     

    Автор: Антон Зарубин
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