Климкин заявил, что Россия использует Украину как «полигон»

Торонто, 23 апреля. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ходе встречи министров иностранных дел G7 обвинил Россию в том, что использует Украину в качестве «полигона для дальнейшей дестабилизации демократического общества».

«То, что Россия делает в Украине, — это полигон для дальнейшей дестабилизации демократического общества», — заявил министр.

Климкин заявил об активизации попыток расшатать обстановку на Украине перед президентскими выборами.

Украинский министр отметил, что все его коллеги из стран, входящих в «Большую семерку», в своих выступления назвали Украину частью демократического сообщества. Также он заявил, что западные коллеги поддержали план Киева по миротворцам в Донбассе, пишет RT.

Помимо этого, на встрече обсуждались возможности проведения дальнейших реформ на Украине, однако озвучит конкретные предложения, прозвучавшие на встрече, Климкин отказался.