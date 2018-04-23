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Экономика
Стоимость нефти марки Brent достигла 75 долларов за баррель впервые с ноября 2014 года 
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    Стоимость нефти марки Brent достигла 75 долларов за баррель впервые с ноября 2014 года 

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    Стоимость нефти марки Brent достигла 75 долларов за баррель впервые с ноября 2014 года 

    Москва, 23 апреля. Цена на нефть марки Brent впервые с 26 ноября 2014 года достигла 75 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

    По состоянию на 22.00 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,11% — до 74,88 доллара за баррель. В течение дня цена достигла отметки в 75 долларов за баррель. В последний раз Brent торговалась на уровне в 75 долларов в ноябре 2014 года.

    В прошлую пятницу, сообщал «Телеканал 360», президент США Дональд Трамп заявил, что ОПЕК искусственно завышают стоимость нефти. 

    Стоимость нефти марки Brent достигла 75 долларов за баррель впервые с ноября 2014 года 

    Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью RT прокомментировал слова президента США, заявив, что «Штаты являются одним из крупнейших производителей нефти, и низкие цены на нее, которые он хочет вернуть, прежде всего ударят по американским компаниям».  

    Автор: Олеся Волкова
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