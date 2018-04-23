Bloomberg сообщило о планах Путина увеличить расходы на социальную сферу

Москва, 23 апреля. Президент РФ Владимир Путин намерен увеличить бюджетные расходы на образование, здравоохранение и инфраструктуру на 10 трлн рублей, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с планами.

По данным источника, президентский указ, увеличивающий финансирование этих трех сфер, будет рассчитан на шесть лет и будет подписан 7 мая, в день инаугурации.

Отмечается, что частично новые расходы будут компенсироваться урезанием других статей бюджета, в частности, расходов на оборону, а также увеличения налогов. В качестве одного из вариантов, по словам источника, рассматривается введение 4%-ого налога с продаж.

Источник отмечает, что окончательные цифры могут претерпеть изменения. Ожидается, что на треть будут увеличены расходы на развитие транспортной инфраструктуры, а также на здравоохранение и образование примерно на 20%. По данным источников издания, увеличение финансирования этих сфер может начаться уже в этом году, но наибольшее увеличение ожидается после 2020 года.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что президент России объявил о начале подготовки новой редакции майских указов. По словам Путина, были опубликованы первые поручения правительству и администрации.