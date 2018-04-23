ЕС намерен присоединиться к торговому спору Китая с США – ВТО

Брюссель, 23 апреля. Евросоюз обратился к Всемирной торговой организации (ВТО) с просьбой присоединиться к спору Китая и США по новым американским пошлинам на импорт стальной и алюминиевой продукции. Об этом сообщает ВТО.

«Европейский союз (ЕС) настоящим уведомляет правительство США, правительство Китая и орган по разрешению споров ВТО, что в свете своих существенных торговых интересов желает присоединиться к консультациям, запрошенным Китаем в сообщении к ВТО от 9 апреля 2018 года», – сообщается в документе.

Спорт в ВТО с США был инициирован Китаем в апреле этого года. Он был вызван введением со стороны Вашингтона новых пошлин на импорт стали и алюминия. Китай обратился в ВТО, запросив в рамках организации также консультации по данному спору.

О введении новых импортных пошлин на сталь и алюминий президент США Дональд Трамп объявил в марте этого года. Для Евросоюза действует временное исключение – пошлины на его товар будут введены 1 мая.