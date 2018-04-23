Донбасс: ВСУ обстреляли западную окраину Горловки, снарядом поврежден жилой дом

Донецк, 23 апреля. Подразделения ВСУ обстреляли западную окраину Горловки в Донецкой народной республике, поврежден жилой дом, сообщил исполняющий обязанности главы городской администрации Иван Приходько.

По словам Приходько, прямым попаданием оказался поврежден жилой дом на улице Дуднича в Широкой Балке.

На данный момент, как сообщает ДАН, информация о пострадавших не поступала. Характер разрушений уточняется. По словам Приходько, ВСУ продолжают вести огонь по населенному пункту.

В воскресенье украинские силовики обстреляли северную окраину Горловки. В результате в поселке Зайцево погиб мирный житель.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (UN OSHA), озвученных на прошлой неделе, в ходе боевых действий в Донбассе за четыре года погибли более чем 2,5 тыс. человек. Как сообщал RT, девять тысяч человек получили ранения.