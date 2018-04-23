Премьер-министр Канады следит за ситуацией с наездом на пешеходов в Торонто

Торонто, 23 апреля. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо следит за ситуацией в Торонто, где микроавтобус совершил наезд на группу пешеходов. Также он выразил поддержку всем пострадавшим.

«Наши мысли со всеми, кого затронул этот ужасный инцидент, произошедший на углу Йонг и Финч в Торонто. Благодарю прибывших первыми сотрудников, которые работают на месте. Мы следим за ситуацией», – написал Трюдо в своем Twitter.

Напомним, что в этот понедельник в Торонто, на углу Йонг-стрит и Финч-авеню микроавтобус совершил наезд на пешеходов. По данным медицинских служб, пять человек погибли, еще восемь-десять – пострадали. Водитель микроавтобуса был задержан.

Отметим также, что в Торонто с 21 по 23 апреля проходит министерская встреча «Большой семерки».