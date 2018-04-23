Премьер-министр Канады следит за ситуацией с наездом на пешеходов в Торонто
Торонто, 23 апреля. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо следит за ситуацией в Торонто, где микроавтобус совершил наезд на группу пешеходов. Также он выразил поддержку всем пострадавшим.
«Наши мысли со всеми, кого затронул этот ужасный инцидент, произошедший на углу Йонг и Финч в Торонто. Благодарю прибывших первыми сотрудников, которые работают на месте. Мы следим за ситуацией», – написал Трюдо в своем Twitter.
Напомним, что в этот понедельник в Торонто, на углу Йонг-стрит и Финч-авеню микроавтобус совершил наезд на пешеходов. По данным медицинских служб, пять человек погибли, еще восемь-десять – пострадали. Водитель микроавтобуса был задержан.
Отметим также, что в Торонто с 21 по 23 апреля проходит министерская встреча «Большой семерки».
Our thoughts are with all those affected by the terrible incident at Yonge and Finch in Toronto. Thank you to the first responders working at the scene – we're monitoring the situation closely.— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) April 23, 2018