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Сирия: два мирных жителя погибли при обстреле боевиками южных кварталов Дамаска
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    Сирия: два мирных жителя погибли при обстреле боевиками южных кварталов Дамаска

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    Сирия: два мирных жителя погибли при обстреле боевиками южных кварталов Дамаска

    Дамаск (Сирия), 23 апреля. Два мирных жителя погибли, еще 14 получили ранения при обстреле боевиками южных кварталов Дамаска, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

    В ЦПВС отметили, что, несмотря на действующий в Сирии режим прекращения огня, совместный иранско-российско-турецким Координационный центр продолжает фиксировать случаи нарушения режима тишины. За минувшие сутки нарушения фиксировались в провинциях Алеппо, Латакия, Хама, Хомс, Дамаск и Даръа.

    В воскресенье боевики из квартала Мухайям-Эль-Ярмук обстреляли из минометов жилые кварталы Ат-Тадамон, Аль-Мидан, Аль-Каззаз, Зайнаб, Кадем и Дзахера в южной части Дамаска.

    В результате обстрелов погибли двое мирных жителей, 14 получили ранения.

    Автор: Олеся Волкова
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