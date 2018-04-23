Медведев обсудил с и.о. премьер-министра Армении обстановку в стране и отношения с РФ

Москва, 23 апреля. Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел телефонный разговор с и.о. премьер-министра Армении Кареном Карапетяном. Главы правительств обсудили вопросы двусторонних отношений, сообщает пресс-служба российского кабинета министров.

«Состоялся телефонный разговор председателя правительства РФ Медведева с исполняющим обязанности премьер-министра республики Армения Карапетяном. Главы правительств обсудили текущие вопросы российско-армянских отношений и события в Армении. Медведев выразил поддержку дружественному армянскому народу и подчеркнул важность сохранения ситуации в правовом конституционном поле», – гласит сообщение пресс-службы российского кабмина.

Также Медведев и Карапетян в своем разговоре затронули вопросы интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе.

Напомним, что в понедельник бывший президент Армении Серж Саргсян, недавно назначенного на пост премьер-министра, был вынужден отказаться от новой должности в связи с акциями протеста, которые вспыхнули в стране.