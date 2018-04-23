Меню
Политика
Медведев обсудил с и.о. премьер-министра Армении обстановку в стране и отношения с РФ
Происшествия
Самолет «Ростов-на-Дону – Петербург» совершил вынужденную посадку во «Внуково»
Следующая новость
Загрузка...

    Медведев обсудил с и.о. премьер-министра Армении обстановку в стране и отношения с РФ

    56

    Медведев обсудил с и.о. премьер-министра Армении обстановку в стране и отношения с РФ

    Москва, 23 апреля. Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел телефонный разговор с и.о. премьер-министра Армении Кареном Карапетяном. Главы правительств обсудили вопросы двусторонних отношений, сообщает пресс-служба российского кабинета министров.

    «Состоялся телефонный разговор председателя правительства РФ Медведева с исполняющим обязанности премьер-министра республики Армения Карапетяном. Главы правительств обсудили текущие вопросы российско-армянских отношений и события в Армении. Медведев выразил поддержку дружественному армянскому народу и подчеркнул важность сохранения ситуации в правовом конституционном поле», – гласит сообщение пресс-службы российского кабмина.

    Также Медведев и Карапетян в своем разговоре затронули вопросы интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе.

    Напомним, что в понедельник бывший президент Армении Серж Саргсян, недавно назначенного на пост премьер-министра, был вынужден отказаться от новой должности в связи с акциями протеста, которые вспыхнули в стране.

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Прилетевший из Лондона Дмитрий Гудков убежал от журналистов ФАН

    Прилетевший из Лондона Дмитрий Гудков убежал от журналистов ФАН

    22:08   23 Апреля 2018
    292
    «Я ошибся»: премьер Армении Саргсян подал в отставку

    «Я ошибся»: премьер Армении Саргсян подал в отставку

    15:25   23 Апреля 2018
    2193
    А был ли мальчик? Западные СМИ стараются замолчать историю Хасана Диаба. Колонка Владимира Корнилова

    А был ли мальчик? Западные СМИ стараются замолчать историю Хасана Диаба. Колонка Владимира Корнилова

    14:03   23 Апреля 2018
    6394
    Болгары сравнили войну в Донбассе с освобождением их страны от турецкого ига. Колонка Владимира Тулина

    Болгары сравнили войну в Донбассе с освобождением их страны от турецкого ига. Колонка Владимира Тулина

    13:20   23 Апреля 2018
    9756