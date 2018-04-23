Сирия: за сутки более тысячи беженцев вернулись в свои дома

Хмеймим (Сирия), 23 апреля. Более тысячи беженцев вернулись за сутки в свои дома в Сирии, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

«Приоритетными направлениями деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон являются: создание условий для улучшения гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан», — подчеркивается в сообщении ЦПВС.

Сотрудники Центра примирения оказали гумпомощь мирным жителям населенного пункта Хшам провинции Дейр-эз-Зор и поселения Умм-Эль-Амад-Эль-Киблия провинции Алеппо. Жителям передали 890 продовольственных наборов и свежий хлеб. Общий вес гуманитарного груза составил 4,8 тонны.

Российские военные врачи за сутки оказали медпомощь 90 сирийцам, в том числе 25 детям.

В Центре примирения отметили, что восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни способствует возращению людей к местам прежнего проживания. Так, за минувшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 190 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) — 530 человек, в Восточную Гуту — 344 человека.

Сотрудники ЦПВС также контролируют переселение беженцев из зоны деконфликтации «Телль-Рифъат» в населенный пункт Мембидж провинции Алеппо. За минувшие сутки в этот населенный пункт вывезено 225 человек с личным имуществом.

Ранее сообщалось, что благодаря усилиям российского Центра по примирению враждующих сторон и правительства Сирии в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 62 119 жителей Восточной Гуты.