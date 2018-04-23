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Сирия: за сутки в зону деэскалации «Идлиб» вывезли более 1 тыс. боевиков и членов их семей
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    Сирия: за сутки в зону деэскалации «Идлиб» вывезли более 1 тыс. боевиков и членов их семей

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    Сирия: за сутки в зону деэскалации «Идлиб» вывезли более 1 тыс. боевиков и членов их семей

    Дамаск (Сирия), 23 апреля. Более тысячи боевиков и членов их семей выведены за сутки из Восточного Каламуна, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

    Сотрудники Центра примирения и подразделения российской военной полиции третий день продолжают вывод боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из района примирения Восточный Каламун через гумкоридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Рухейба.

    За минувшие сутки через этот гумкоридор вышло 1072 боевика и членов их семей. Их вывезли на 31 автобусе. Колонну сопровождали машины службы безопасности Сирии и кареты скорой помощи Сирийского Арабского Красного Полумесяца. Боевиков вывезли в поселение Калъат Аль-Мудик зоны деэскалации «Идлиб».

    В ЦПВС добавили, что боевики сдали представителям Центра 12 единиц вооружения, 7,5 тыс. боеприпасов, 115 ручных гранат, 37 радиостанций, пять единиц оптических биноклей и прицелов, четыре пояса «шахида».

    В общей сложности с 20 апреля из Восточного Каламуна выведено 3 922 боевика и членов их семей.

    Автор: Олеся Волкова
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