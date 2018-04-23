Встреча Трампа и Ким Чен Ына будет продуктивной – глава Пентагона

Вашингтон, 23 апреля. Встреча президента США Дональда Трампа и руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына будет продуктивной, считает министр обороны США Джейм Мэттис.

«Сейчас я думаю, что есть много причин для оптимизма, и что переговоры будут продуктивными», – заявил глава Пентагона в ходе встречи с министром обороны Таиланда.

Ранее КНДР объявила о новом стратегическом курсе, в рамках которого она намерена отказаться от проведения новых ядерных и ракетных испытаний. Вместо этого стана собирается сосредоточиться на развитии экономики страны. Как было объявлено на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи, все ядерные и ракетные испытания прекращаются с 21 апреля, а ядерный полигон на севере страны будет закрыт.

Напомним, что 27 апреля пройдет саммит с участием КНДР и Южной Кореи. Встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа состоится в мае или начале июня, ранее сообщали в Белом доме.