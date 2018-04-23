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Сирия: в свои дома в Восточной Гуте вернулись более 62 тыс. беженцев
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    Сирия: в свои дома в Восточной Гуте вернулись более 62 тыс. беженцев

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    Сирия: в свои дома в Восточной Гуте вернулись более 62 тыс. беженцев

    Дамаск (Сирия), 23 апреля. Благодаря усилиям российского Центра по примирению враждующих сторон и правительства Сирии в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 62 119 жителей Восточной Гуты.

    Как сообщается в информационном бюллетене Центра примирения, в настоящее время в пригороде Дамаска Восточной Гуте сохраняется стабильная обстановка, идет процесс восстановления мирной жизни.

    В городе Дума специалисты продолжают разминировать жилые дома и объекты инфраструктуры, вывозят боеприпасы и мины. За минувшие сутки разминировано шесть домов и придомовых территорий. Обезврежено десять самодельных взрывных устройств. С улиц вывозятся остатки баррикад, осуществляется ремонт автодорог.

    Сирия: в свои дома в Восточной Гуте вернулись более 62 тыс. беженцев

    Офицеры российского Центра примирения проводят гуманитарные акции и в других населенных пунктах Восточной Гуты. Так, специалисты ЦПВС обследовали наиболее важные объекты социальной инфраструктуры в населенном пункте Кафер-Батна и определили объемы и мероприятия по их скорейшему восстановлению.

    В населенных пунктах Хараста и Айн-Терма было разминировано восемь километров второстепенных дорог.

    В общей сложности в свои дома из лагерей для беженцев вернулось 62 119 жителей Восточной Гуты.

    Автор: Олеся Волкова
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