Полиция Торонто задержала наехавшего на группу пешеходов водителя

Торонто, 23 апреля. Сотрудники полиции задержали водителя фургона, который совершил наезд на группу пешеходов в канадском Торонто, после чего попытался скрыться с места преступления. Об этом сообщает CBC News со ссылкой на представителя полиции.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого, а также обнаружила фургон, за рулем которого задержанный совершил наезд. Представитель полиции также отметил, что о мотивах поступка задержанного пока ничего неизвестно.

