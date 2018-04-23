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Полиция Торонто задержала наехавшего на группу пешеходов водителя
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    Полиция Торонто задержала наехавшего на группу пешеходов водителя

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    Полиция Торонто задержала наехавшего на группу пешеходов водителя

    Торонто, 23 апреля. Сотрудники полиции задержали водителя фургона, который совершил наезд на группу пешеходов в канадском Торонто, после чего попытался скрыться с места преступления. Об этом сообщает CBC News со ссылкой на представителя полиции.

    Сотрудники полиции задержали подозреваемого, а также обнаружила фургон, за рулем которого задержанный совершил наезд. Представитель полиции также отметил, что о мотивах поступка задержанного пока ничего неизвестно.

     

    Ранее стало известно, что в результате наезда микроавтобуса на группу пешеходов в центре Торонто пострадали 10 человек. Инцидент произошел на одном из оживленных перекрестков мегаполиса. По словам очевидцев, водитель микроавтобуса двигался на большой скорости по тротуару, сбивая прохожих.

    В настоящее время полиция оцепила район ЧП, на месте инцидента находится большое количество машин скорой помощи, полиции и экстренных служб.

    Автор: Алексей Громов
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