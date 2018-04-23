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«Спартак» уступил в домашнем матче «Ахмату»
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    «Спартак» уступил в домашнем матче «Ахмату»

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    «Спартак» уступил в домашнем матче «Ахмату»

    Москва, 23 апреля. Московский «Спартак» уступил в домашнем матче грозненскому «Ахмату» в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу. Игра завершилась со счетом 3:1.

    Игра прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена». Игру судил Михаил Вилков.

    Голы в пользу «Ахмата» забили Магомед Митришев (11-я минута), Исмаэл Силва Лима (23) и Бернард Бериша (50). Единственный гол за «Спартак» забил Луис Адриано на 86-й минуте.

    Напомним, что за три тура до финиша «Спартак» опустился в турнирной таблице до третьего места, имея в активе 50 очков. Второе место удерживает ЦСКА, у которого 51 очко, а лидером чемпионата является «Локомотив» с 57 очками. «Ахмат» находится на десятом месте, располагая 34 очками.

    Ранее сообщалось, что «Спартак» в полуфинале Кубка России по футболу уступил клубу «Тосно» из Ленинградской области со счетом 1:2. «Тосно» на пятнадцатом месте в турнирной таблице с 24 очками.

    Автор: Антон Зарубин
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