«Спартак» уступил в домашнем матче «Ахмату»

Москва, 23 апреля. Московский «Спартак» уступил в домашнем матче грозненскому «Ахмату» в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу. Игра завершилась со счетом 3:1.

Игра прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена». Игру судил Михаил Вилков.

Голы в пользу «Ахмата» забили Магомед Митришев (11-я минута), Исмаэл Силва Лима (23) и Бернард Бериша (50). Единственный гол за «Спартак» забил Луис Адриано на 86-й минуте.

Напомним, что за три тура до финиша «Спартак» опустился в турнирной таблице до третьего места, имея в активе 50 очков. Второе место удерживает ЦСКА, у которого 51 очко, а лидером чемпионата является «Локомотив» с 57 очками. «Ахмат» находится на десятом месте, располагая 34 очками.

Ранее сообщалось, что «Спартак» в полуфинале Кубка России по футболу уступил клубу «Тосно» из Ленинградской области со счетом 1:2. «Тосно» на пятнадцатом месте в турнирной таблице с 24 очками.