Киев планирует запретить вход российских судов во внутренние воды Украины

Киев, 23 апреля. Украинское министерство инфраструктуры обратилось в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) с требованием запретить вход российских судов во внутренние водные пути Украины. Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

«По рекам Украины, где находятся объекты критической инфраструктуры, ходят российские суда. Мы будем инициировать запрет хода российских судов по рекам Украины», — заявил Лавренюк.

Заместитель министра также призвал СНБО усилить меры по выявлению «несанкционированных заходов судов в порты Крыма для привлечения судовладельцев к ответственности», отметив, что министерство инфраструктуры «планирует провести собственный анализ судов-нарушителей, чтобы в дальнейшем принятием меры по отношению к судовладельцам».

Напомним, Крым вернулся в состав Российской Федерации по итогам референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержала возврат Крыма в состав России. Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проходили и в других странах.