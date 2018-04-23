Макрон прибыл с государственным визитом в США

Вашингтон, 23 апреля. Президент Франции Эммунуэль Макрон прибыл в США с государственным визитом. Трансляцию его прибытия вели основные американские телеканалы.

Как сообщается, самолет французского президента совершил посадку на военно-воздушной базе Эндрюс неподалеку от Вашингтона.

Отметим, что государственный визит отличается от официального или рабочего большим уровнем торжественности. Например, он будет сопровождаться рядом церемоний, включая торжественный ужин в Белом доме.

Программа визита включает в себя переговоры с президентом США Дональдом Трампом, а также выступление в конгрессе. Визит приурочен к 250-летию установления дипломатических отношений между США и Францией. В качестве подарка Макрон привез американскому президенту «дуб дружбы» с севера Франции, где в 1944 году совершили высадку американские войска.