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Макрон прибыл с государственным визитом в США
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    Макрон прибыл с государственным визитом в США

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    Макрон прибыл с государственным визитом в США

    Вашингтон, 23 апреля. Президент Франции Эммунуэль Макрон прибыл в США с государственным визитом. Трансляцию его прибытия вели основные американские телеканалы.

    Как сообщается, самолет французского президента совершил посадку на военно-воздушной базе Эндрюс неподалеку от Вашингтона.

    Отметим, что государственный визит отличается от официального или рабочего большим уровнем торжественности. Например, он будет сопровождаться рядом церемоний, включая торжественный ужин в Белом доме.

    Программа визита включает в себя переговоры с президентом США Дональдом Трампом, а также выступление в конгрессе. Визит приурочен к 250-летию установления дипломатических отношений между США и Францией. В качестве подарка Макрон привез американскому президенту «дуб дружбы» с севера Франции, где в 1944 году совершили высадку американские войска.

     

    Автор: Антон Зарубин
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