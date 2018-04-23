Прилетевший из Лондона Дмитрий Гудков убежал от журналистов ФАН

Москва, 23 апреля. Дмитрий Гудков, кандидат от так называемой прозападной оппозиции, попался журналистам сразу после прилета из Лондона — столицы страны, которая сейчас является одним из самых яростных противников России.

Как зафиксировали журналисты ФАН, Гудков вместе с супругой действительно прибыл из Лондона, но не смог объяснить, что он там делал и почему обманул своих последователей, утверждая накануне в соцсетях, что летал не дальше Риги.

Заметим, в преддверии выборов мэра Москвы и назначенных на начало мая акций оппозиции атмосфера на российской политической арене накаляется. В Санкт-Петербурге 21 апреля прошел конгресс объединенных демократов, на котором многие заметили отсутствие некоторых ключевых фигур. Таких как, например, одного из самых ярких представителей демократических сил – Дмитрия Геннадьевича Гудкова, который еще совсем недавно в качестве депутата так рьяно отстаивал мнение политической оппозиции в вопросах, касающихся внешней и внутренней политики.

Оказывается, Дмитрий Гудков только в ночь на 23 апреля прилетел в Москву из Лондона. Давно известно, что у Дмитрия есть апартаменты в Лондоне, но вот что удивительно — обычно общительный и доброжелательный по отношению к журналистам, в этот раз Дмитрий наотрез отказался рассказывать, что он там делал.

В связи с этим у читателей ФАН возникли резонные вопросы, которые Дмитрию Гудкову задали репортеры ФАН. На нашем видео вы можете видеть ситуацию в аэропорту. Корреспондент ФАН задает простой вопрос, но не получает ответа.

«Скажите, пожалуйста, что вы делали в Лондоне? Туда сейчас непросто попасть гражданам России. Известно, что олигарх Ходорковский оплачивает подобные поездки. Вас тоже спонсирует Ходорковский? Вы с ним встречаетесь в Лондоне? Дмитрий, почему вы не хотите отвечать нам?» — эти и другие вопросы остались без ответа.

Журналисты не получили ответов, Дмитрий Гудков попросту сбежал от них. Что он делал в Лондоне и почему так быстро убегал – остается загадкой.

При этом российская оппозиция уже анонсировала протестные выступления сразу после этой поездки. Кроме того, до старта избирательной кампании по выборам мэра Москвы остается меньше месяца. Наблюдатели отмечают, что невозможно поверить в случайность этих совпадений – вероятно, российскую оппозицию действительно финансируют из Лондона.

История показывает, что на пользу рядовым российским гражданам финансирование из Лондона никогда не шло. ФАН следит за развитием событий и в ближайшее время опубликует подробности скандальной поездки лидера российской оппозиции в Великобританию.