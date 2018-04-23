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Лидер йеменских хуситов погиб при авиаударе ВВС Саудовской Аравии
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    Лидер йеменских хуситов погиб при авиаударе ВВС Саудовской Аравии

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    Лидер йеменских хуситов погиб при авиаударе ВВС Саудовской Аравии

    Каир, 23 апреля. Глава Высшего политического совета Йемена Салех ас-Саммад был убит в результате авиаудара ВВС Саудовской Аравии. Салех ас-Саммад также являлся один из лидеров группировки хуситов «Ансар Алла», которая удерживает власть в некоторых районах Йемена. Об этом сообщает подконтрольный хуситам телеканал Almasirah.

    «Глава Высшего политического совета Йемена Салех ас-Саммад был убит в ходе вражеского американо-саудовского налета в минувший четверг в провинции Ходейда», — сообщает телеканал.

    В районах, контролируемых группировкой «Ансар Алла» объявлен трехдневный траур. Пост главы Высшего политического совета Йемена займет Махди аль-Машат.

    Автор: Алексей Громов
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