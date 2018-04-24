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Сирия итоги за сутки на 24 апреля 06.00: под огнем «Нусры» в Идлибе пострадал мирный житель, потери ИГ в Дамаске
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    Сирия итоги за сутки на 24 апреля 06.00: под огнем «Нусры» в Идлибе пострадал мирный житель, потери ИГ в Дамаске

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    Столкновения на юге Дамаска

    Сирия, 24 апреля. Один из мирных жителей пострадал при обстреле «Нусрой»*** городов Аль-Фуа и Кефрая в Идлибе. Боевики ИГ1 понесли территориальные потери к югу от Дамаска. Иракские ВВС уничтожили высокопоставленного лидера ИГ в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: совместно с ВВС САР ударили по позициям «Ан-Нусры»*** на севере провинции Хомс.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продвинулись в районе Хаджар Аль-Асвад южнее Дамаска; обстреляли укрепления боевиков на западе Идлиба; сбросили листовки жителям Растанского котла в Хомсе.

    Сирийская свободная армия** (ССА): подверглась ударам САА на западе Идлиба; провела обмен пленными с «Халид ибн Аль-Валид» в Даръа.

    «Исламское государство»1: подверглось ударам САА недалеко от города Аш-Шафаа на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

    «Джебхат Тахрир Сурия»: захватила четыре населенных пункта западнее Алеппо; вела бои с «Тахрир Аш-Шам» на шоссе Маарет Ан-НуманСаракиб в Идлибе; обстреляла деревню Урум Сугра в западной части Алеппо.

    «Тахрир Аш-Шам»: ударила по станции «Аз-Зара» в районе границы между Хамой и Хомсом; открыла огонь по городам Аль-Фуа и Кефрая к северо-западу от Идлиба; вела перестрелки с САА в Даръа; обстреляла мирные кварталы города Алеппо.

    Международная коалиция: уничтожила автомобиль ИГ севернее Абу Кемаля в Дейр-эз-Зоре.

    ВВС Ирака: ликвидировали крупного главаря ИГ в провинции Дейр-эз-Зор.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — ДамаскЮжнее столицы в течение всего дня разворачивались боестолкновения между правительственными войсками и отрядами «Исламского государства». Согласно информации новостного агентства Al Masdar News, ИГИЛовцы отказались исполнять условия мирного соглашения с властями САР уже после того, как приняли его. В свою очередь, Сирийская арабская армия (САА) возобновила обстрелы позиций террористов. В ходе противостояния под контроль военнослужащих САР и их союзников перешел квартал Аз-Зейн на территории лагеря для беженцев «Аль-Ярмук», а также несколько ферм и строительных блоков в квартале Хаджар Аль-Асвад. Кроме того, радикалы ИГ лишились ряда траншей, подземных переходов и баррикад.

    Боевики «Джейш Аль-Ислам»***** продолжили покидать населенный пункт Ар-Рухайба, расположенный в горах Восточного Калумуна, и эвакуироваться на север Сирийской Арабской Республики (САР). Некоторые исламисты попытались сорвать перемирие — были задержаны несколько боевиков с поясами смертников и боеприпасами, передавало агентство новостей Syran Arab. В то же время другие, напротив, пожелали урегулировать свой правовой статус с сирийским правительством. Так, к вечеру стало известно, что отряды бригады «Мученика Ахмада Аль-Абдо», дислоцирующиеся в освобожденных силами САР районах Каламуна, сдали все свое оружие и добровольно вступили в ряды сирийской армии.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — АлеппоВ минувшие сутки исламисты террористического альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1, в очередной раз обстреляли город Алеппо. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), под ударом оказались районы Аш-Шахба и Аз-Захра. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

    В западной части региона вновь фиксировались боестолкновения между боевиками «Джебхат Ан-Нусры» и объединенными в составе группировки «Джебхат Тахрир Сурия» силами «Ахрар Аш-Шам» и «Нур Ад-Дин Аз-Зенки». В результате вооруженного противостояния исламистам «Тахрир Сурии» удалось захватить населенные пункты Блинта, Аль-Хабата, Ас-Садия и Джамият Ас-Садия, передавал на своей странице в Twitter военный источник (markito0171). Также под обстрелом «Тахрир Сурии» оказалась деревня Урум Сугра, подконтрольная «Ан-Нусре».

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — ХомсВ северной части провинции Хомс продолжился вооруженный конфликт между группировкой «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 и Сирийской арабской армией (САА). В первой половине дня с самолетов ВВС Сирии для мирных жителей были сброшены тысячи листовок с призывами сохранять дистанцию и не приближаться к командным пунктам террористического объединения «Тахрир Аш-Шам». После этого противники возобновили взаимные обстрелы. «Ан-Нусра» в очередной раз открыла огонь по теплоэлектростанции «Аз-Зара», расположенной в приграничном районе между Хамой и Хомсом. Об этом сообщал Twitter-канал (emaannewscenter1).Тем временем под ударом артиллерийских дивизионов сирийских подразделений оказались военные объекты исламистов недалеко от населенного пункта Аль-Ганту. Значительную поддержку правительственным силам оказывали военные самолеты ВКС РФ и ВВС Сирии, нанесшие авиаудары по укреплениям террористов в окрестностях поселений Дейр-Дурак, Аль-Зафрана, Аль-Кунтара, Аль-Америя и Айн Хусейн.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр-эз-ЗорВ юго-восточной части региона на протяжении всего дня отмечались вооруженные стычки между Сирийской арабской армией (САА), выступающей при поддержке проасадовских ополченческих отрядов, с одной стороны и подпольными группами террористов «Исламского государства» с другой. Как утверждал подконтрольный ИГИЛ1 интернет-портал Furat News, в ходе столкновений на подступах к населенному пункту Аль-Ашари правительственные силы лишились пулемета, что тем не менее, до сих пор не было подтверждено официальными СМИ. Позднее противники также вели перестрелки в районе города Аш-Шафаа, о чем сообщало агентство новостей DeirEzzor 24.

    Военный источник в социальной сети Twitter (soundandpic) сообщал о том, что боевой дрон западной коалиции во главе с США сбросил бомбу на автомобиль террористов. По предварительным данным, никто из мирных граждан в результате бомбардировки не пострадал.

    Во второй половине дня боевые вылеты в регионе возобновили ВВС Ирака. Как передавало информагентство Al Masdar News, под ударом оказались укрепрайоны ИГИЛовцев на юго-востоке провинции, в результате чего был ликвидирован командный пункт террористов. Отмечалось, что одним из уничтоженных радикалов являлся один из крупных главарей террористической группировки по прозвищу Аль-Сури, занимавшийся вербовкой смертников и организацией терактов.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — ДаръаВ районе административного центра провинции вновь происходили вооруженные стычки между антиправительственными организациями и Сирийской арабской армией (САА). Артиллерийским обстрелам правительственных подразделений подверглись опорные пункты исламистов на окраинах деревень Аль-Хара, Ядуда и Ан-Наима. К вечеру силы САР также вели огонь по укреплениям боевиков недалеко от населенных пунктов Алма и Ас-Сура.

    Между тем в юго-западной части Даръа отряды Сирийской свободной армии (ССА) провели обмен пленными с формированием «Джейш Халид ибн Аль-Валид», присягнувшим на верность «Исламскому государству». Об этом сообщал Сирийский наблюдательный пункт за правами человека (SOHR). Во второй половине дня стороны возобновили перестрелки на линии разграничения сил.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — ИдлибВ Идлибе продолжилось вооруженное противостояние между боевиками «Джебхат Тахрир Сурии» и «Хайят Тахрир Аш-Шам». Как передавал военный источник в сети Twitter (markito0171), противники столкнулись на шоссе, пролегающем между населенными пунктами Маарет Ан-Нуман и Саракиб.

    Тем временем в западной части провинции обострился конфликт между силами Сирийской арабской армии (САА) и боевиками 2-й прибрежной дивизии Сирийской свободной армии (ССА). По информации интернет-портала Emaan News Center, связанного с вооруженной оппозицией, опорные пункты террористов подверглись артиллерийским обстрелам САА, а также авиаударам ВВС Сирии в окрестностях городов Джиср Аш-Шугур и Бдама. Данные территории находятся в непосредственной близости от провинции Латакия, северные районы которой нередко оказываются под ударом исламистов.

    Боевики «Джебхат Фатх Аш-Шам» вновь открыли огонь по населенным пунктам Аль-Фуа и Кефрая, расположенным к северо-востоку от административного центра региона. В результате обстрелов джихадистов как минимум один из гражданских лиц получил ранения.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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