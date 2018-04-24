Сирия, 24 апреля. Один из мирных жителей пострадал при обстреле «Нусрой»*** городов Аль-Фуа и Кефрая в Идлибе. Боевики ИГ1 понесли территориальные потери к югу от Дамаска. Иракские ВВС уничтожили высокопоставленного лидера ИГ в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС САР ударили по позициям «Ан-Нусры»*** на севере провинции Хомс.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продвинулись в районе Хаджар Аль-Асвад южнее Дамаска; обстреляли укрепления боевиков на западе Идлиба; сбросили листовки жителям Растанского котла в Хомсе.

Сирийская свободная армия** (ССА): подверглась ударам САА на западе Идлиба; провела обмен пленными с «Халид ибн Аль-Валид» в Даръа.

«Исламское государство»1: подверглось ударам САА недалеко от города Аш-Шафаа на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

«Джебхат Тахрир Сурия»: захватила четыре населенных пункта западнее Алеппо; вела бои с «Тахрир Аш-Шам» на шоссе Маарет Ан-Нуман — Саракиб в Идлибе; обстреляла деревню Урум Сугра в западной части Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: ударила по станции «Аз-Зара» в районе границы между Хамой и Хомсом; открыла огонь по городам Аль-Фуа и Кефрая к северо-западу от Идлиба; вела перестрелки с САА в Даръа; обстреляла мирные кварталы города Алеппо.

Международная коалиция: уничтожила автомобиль ИГ севернее Абу Кемаля в Дейр-эз-Зоре.

ВВС Ирака: ликвидировали крупного главаря ИГ в провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Дамаск

Южнее столицы в течение всего дня разворачивались боестолкновения между правительственными войсками и отрядами «Исламского государства». Согласно информации новостного агентства Al Masdar News, ИГИЛовцы отказались исполнять условия мирного соглашения с властями САР уже после того, как приняли его. В свою очередь, Сирийская арабская армия (САА) возобновила обстрелы позиций террористов. В ходе противостояния под контроль военнослужащих САР и их союзников перешел квартал Аз-Зейн на территории лагеря для беженцев «Аль-Ярмук», а также несколько ферм и строительных блоков в квартале Хаджар Аль-Асвад. Кроме того, радикалы ИГ лишились ряда траншей, подземных переходов и баррикад.

Боевики «Джейш Аль-Ислам»***** продолжили покидать населенный пункт Ар-Рухайба, расположенный в горах Восточного Калумуна, и эвакуироваться на север Сирийской Арабской Республики (САР). Некоторые исламисты попытались сорвать перемирие — были задержаны несколько боевиков с поясами смертников и боеприпасами, передавало агентство новостей Syran Arab. В то же время другие, напротив, пожелали урегулировать свой правовой статус с сирийским правительством. Так, к вечеру стало известно, что отряды бригады «Мученика Ахмада Аль-Абдо», дислоцирующиеся в освобожденных силами САР районах Каламуна, сдали все свое оружие и добровольно вступили в ряды сирийской армии.

Провинция Алеппо

В минувшие сутки исламисты террористического альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1, в очередной раз обстреляли город Алеппо. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), под ударом оказались районы Аш-Шахба и Аз-Захра. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

В западной части региона вновь фиксировались боестолкновения между боевиками «Джебхат Ан-Нусры» и объединенными в составе группировки «Джебхат Тахрир Сурия» силами «Ахрар Аш-Шам» и «Нур Ад-Дин Аз-Зенки». В результате вооруженного противостояния исламистам «Тахрир Сурии» удалось захватить населенные пункты Блинта, Аль-Хабата, Ас-Садия и Джамият Ас-Садия, передавал на своей странице в Twitter военный источник (markito0171). Также под обстрелом «Тахрир Сурии» оказалась деревня Урум Сугра, подконтрольная «Ан-Нусре».

Провинция Хомс

В северной части провинции Хомс продолжился вооруженный конфликт между группировкой «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 и Сирийской арабской армией (САА). В первой половине дня с самолетов ВВС Сирии для мирных жителей были сброшены тысячи листовок с призывами сохранять дистанцию и не приближаться к командным пунктам террористического объединения «Тахрир Аш-Шам». После этого противники возобновили взаимные обстрелы. «Ан-Нусра» в очередной раз открыла огонь по теплоэлектростанции «Аз-Зара», расположенной в приграничном районе между Хамой и Хомсом. Об этом сообщал Twitter-канал (emaannewscenter1).Тем временем под ударом артиллерийских дивизионов сирийских подразделений оказались военные объекты исламистов недалеко от населенного пункта Аль-Ганту. Значительную поддержку правительственным силам оказывали военные самолеты ВКС РФ и ВВС Сирии, нанесшие авиаудары по укреплениям террористов в окрестностях поселений Дейр-Дурак, Аль-Зафрана, Аль-Кунтара, Аль-Америя и Айн Хусейн.

Провинция Дейр-эз-Зор

В юго-восточной части региона на протяжении всего дня отмечались вооруженные стычки между Сирийской арабской армией (САА), выступающей при поддержке проасадовских ополченческих отрядов, с одной стороны и подпольными группами террористов «Исламского государства» с другой. Как утверждал подконтрольный ИГИЛ1 интернет-портал Furat News, в ходе столкновений на подступах к населенному пункту Аль-Ашари правительственные силы лишились пулемета, что тем не менее, до сих пор не было подтверждено официальными СМИ. Позднее противники также вели перестрелки в районе города Аш-Шафаа, о чем сообщало агентство новостей DeirEzzor 24.

Военный источник в социальной сети Twitter (soundandpic) сообщал о том, что боевой дрон западной коалиции во главе с США сбросил бомбу на автомобиль террористов. По предварительным данным, никто из мирных граждан в результате бомбардировки не пострадал.

Во второй половине дня боевые вылеты в регионе возобновили ВВС Ирака. Как передавало информагентство Al Masdar News, под ударом оказались укрепрайоны ИГИЛовцев на юго-востоке провинции, в результате чего был ликвидирован командный пункт террористов. Отмечалось, что одним из уничтоженных радикалов являлся один из крупных главарей террористической группировки по прозвищу Аль-Сури, занимавшийся вербовкой смертников и организацией терактов.

Провинция Даръа

В районе административного центра провинции вновь происходили вооруженные стычки между антиправительственными организациями и Сирийской арабской армией (САА). Артиллерийским обстрелам правительственных подразделений подверглись опорные пункты исламистов на окраинах деревень Аль-Хара, Ядуда и Ан-Наима. К вечеру силы САР также вели огонь по укреплениям боевиков недалеко от населенных пунктов Алма и Ас-Сура.

Между тем в юго-западной части Даръа отряды Сирийской свободной армии (ССА) провели обмен пленными с формированием «Джейш Халид ибн Аль-Валид», присягнувшим на верность «Исламскому государству». Об этом сообщал Сирийский наблюдательный пункт за правами человека (SOHR). Во второй половине дня стороны возобновили перестрелки на линии разграничения сил.

Провинция Идлиб

В Идлибе продолжилось вооруженное противостояние между боевиками «Джебхат Тахрир Сурии» и «Хайят Тахрир Аш-Шам». Как передавал военный источник в сети Twitter (markito0171), противники столкнулись на шоссе, пролегающем между населенными пунктами Маарет Ан-Нуман и Саракиб.

Тем временем в западной части провинции обострился конфликт между силами Сирийской арабской армии (САА) и боевиками 2-й прибрежной дивизии Сирийской свободной армии (ССА). По информации интернет-портала Emaan News Center, связанного с вооруженной оппозицией, опорные пункты террористов подверглись артиллерийским обстрелам САА, а также авиаударам ВВС Сирии в окрестностях городов Джиср Аш-Шугур и Бдама. Данные территории находятся в непосредственной близости от провинции Латакия, северные районы которой нередко оказываются под ударом исламистов.

Боевики «Джебхат Фатх Аш-Шам» вновь открыли огонь по населенным пунктам Аль-Фуа и Кефрая, расположенным к северо-востоку от административного центра региона. В результате обстрелов джихадистов как минимум один из гражданских лиц получил ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)