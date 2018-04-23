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Путин подписал закон о санации страховых компаний
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    Путин подписал закон о санации страховых компаний

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    Путин подписал закон о санации страховых компаний

    Москва, 23 апреля. Закон о санации страховщиков был подписан президентом России Владимиром Путиным. Соответствующая информация приводится в сообщении, размещенном на сайте Кремля. 

    В рамках данного закона Центробанк будет применять механизм санации для предупреждения банкротства страховщиков, уход которых с рынка может привести к системным проблемам или социальной напряженности в страховом секторе как на региональном, так и на федеральном.

    Как заявил ранее глава комитета по финансовому рынку ГД Анатолий Аксаков, введение процедуры санации защитит интересы граждан благодаря возможности поддерживать непрерывность выплат по обязательствам, а также позволит предупредить банкротство страховых компаний.

    Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил кабинету министров разработать дополнительные меры поддержки СМИ, которые специализируются на создании информационной продукции для детей и подростков.

    Автор: Тимур Румянцев
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