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Доклад Госдепа о правах человека полон идеологизированных штампов – МИД РФ
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    Доклад Госдепа о правах человека полон идеологизированных штампов – МИД РФ

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    Доклад Госдепа о правах человека полон идеологизированных штампов – МИД РФ

    Москва, 23 апреля. Министерство иностранных дел РФ подвергло критике очередной доклад Госдепа США в связи с ситуацией в области прав человека в мире. По мнению российского ведомства, он «изобилует политизированными оценками и грубыми идеологизированными штампами».

    Очередной доклад Госдепа, посвященный ситуации с правами человека в мире, был опубликован в эту пятницу. В нем были подвергнуты критике такие страны, как Сирия, КНДР, Мьянма, Китай, Иран, Турция, Венесуэла и Россия.

    «Как и предыдущие подобные опусы, изобилует политизированными оценками и грубыми идеологизированными штампами», – прокомментировал документ департамент информации и печати МИД РФ.

    Российское ведомство указало, что в докладе государствам выставляются безапелляционные оценки уровня «демократичности», в соответствии с которыми государство называется «главным нарушителем прав человека» или же «ставшим на путь исправления».

    Комментируя раздел, посвященный России, МИД РФ с сожалением отметил, что Вашингтону по-прежнему не удается избавиться от русофобских стереотипов.

     

    Автор: Антон Зарубин
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