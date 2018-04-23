Доклад Госдепа о правах человека полон идеологизированных штампов – МИД РФ

Москва, 23 апреля. Министерство иностранных дел РФ подвергло критике очередной доклад Госдепа США в связи с ситуацией в области прав человека в мире. По мнению российского ведомства, он «изобилует политизированными оценками и грубыми идеологизированными штампами».

Очередной доклад Госдепа, посвященный ситуации с правами человека в мире, был опубликован в эту пятницу. В нем были подвергнуты критике такие страны, как Сирия, КНДР, Мьянма, Китай, Иран, Турция, Венесуэла и Россия.

«Как и предыдущие подобные опусы, изобилует политизированными оценками и грубыми идеологизированными штампами», – прокомментировал документ департамент информации и печати МИД РФ.

Российское ведомство указало, что в докладе государствам выставляются безапелляционные оценки уровня «демократичности», в соответствии с которыми государство называется «главным нарушителем прав человека» или же «ставшим на путь исправления».

Комментируя раздел, посвященный России, МИД РФ с сожалением отметил, что Вашингтону по-прежнему не удается избавиться от русофобских стереотипов.