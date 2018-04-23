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Путин поручил правительству разработать меры поддержки детских СМИ
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    Путин поручил правительству разработать меры поддержки детских СМИ

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    пПутин поручил правительству разработать меры поддержки детских СМИ

    Москва, 23 апреля. Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров разработать дополнительные меры поддержки СМИ, которые специализируются на создании информационной продукции для детей и подростков. Об этом говорится в перечне поручений президента, который был опубликован на сайте Кремля.

    «Разработать дополнительные меры, направленные на поддержку средств массовой информации, специализирующихся на производстве и распространении продукции для детей и подростков», — говорится в документе.

    Кроме того, президент поручил правительству до 1 июля подготовить изменения в законодательство, которые будут способствовать обеспечению технической возможности приема сигналов обязательных общедоступных теле- и радиоканалов для малоимущих граждан, а также для жителей населенных пунктов, расположенных вне зоны эфирного наземного вещания.

    Автор: Алексей Громов
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