Путин поручил правительству разработать меры поддержки детских СМИ

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Москва, 23 апреля. Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров разработать дополнительные меры поддержки СМИ, которые специализируются на создании информационной продукции для детей и подростков. Об этом говорится в перечне поручений президента, который был опубликован на сайте Кремля.

«Разработать дополнительные меры, направленные на поддержку средств массовой информации, специализирующихся на производстве и распространении продукции для детей и подростков», — говорится в документе.

Кроме того, президент поручил правительству до 1 июля подготовить изменения в законодательство, которые будут способствовать обеспечению технической возможности приема сигналов обязательных общедоступных теле- и радиоканалов для малоимущих граждан, а также для жителей населенных пунктов, расположенных вне зоны эфирного наземного вещания.