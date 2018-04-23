Сирия, 23 апреля. «Тахрир Аш-Шам» потеряла три населенных пункта к западу от Алеппо в боях с «Тахрир Сурией». На юг Хамы были передислоцированы дополнительные подразделения САА. «Ан-Нусра»*** вновь нанесла удары по городу Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: завершили эвакуацию боевиков из освобожденных районов Восточного Каламуна; нанесли ответные удары по позициям «Ан-Нусры» к северо-западу от Алеппо; направили подкрепление в район Растанского котла в Хаме.

«Исламское государство»1: утверждает, что САА несет потери в боях с террористами к югу от Дамаска.

«Джебхат Тахрир Сурия»: отбила у «Ан-Нусры» населенные пункты Аль-Хабата, Ас-Садия и Джамият Ас-Садия в западной части провинции Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: обстреляла район Аз-Захра на западных окраинах города Алеппо; противостоит САА в северной части Хомса; подверглась обстрелам САА на севере Хамы.

Провинция Дамаск

Новостное агентство Al Masdar News сообщает о том, что последняя партия боевиков покинула ранее занимаемые территории в Восточном Каламуне. 35 автобусов с боевиками и членами их семей выехали в направлении населенного пункта Джараблус, расположенного на севере провинции Алеппо, в соответствии с условиями соглашения, заключенного с правительством Сирии. Тем не менее, как сообщалось ранее, некоторые радикалы предпочли вступить в ряды Сирийской арабской армии (САА), урегулировав свой правовой статус с сирийскими властями. Так, боевики из бригады «Мученика Ахмада Аль-Абдо» добровольно перешли на сторону правительственных сил. При этом военнослужащие САР изъяли у исламистов большое количество оружия, боеприпасов и бронетехники.

Тем временем южнее Дамаска не прекращаются ожесточенные бои между террористами «Исламского государства» и силами САР. Интернет-портал «Вилает Дамаск», подконтрольный ИГИЛовцам, заявляет, что в ходе столкновений сирийские войска понесли потери в живой силе. Однако официальные СМИ данные сведения не подтверждали. Напротив, поступали сведения о том, что под контроль САА перешли фермы и несколько зданий на подступах к району Хаджар Аль-Асвад.

Провинция Алеппо

Ранее сообщалось о том, что джихадисты террористического объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам» выпустили несколько ракет по мирным кварталам города Алеппо. Согласно информации агентство новостей Al Masdar News, боевики вновь ударили по административному центру региона. На этот раз под огнем оказался район Аз-Захра. Мины радикалов упали недалеко от здания научно-исследовательского института. В ответ бойцы Национальных сил обороны****** (NDF) обстреляли пункты сбора, пути снабжения и огневые позиции «Ан-Нусры». Кроме того, по данным новостного портала Masar Press Net, под огнем оказались укрепрайоны исламистов на окраине квартала Лерамун к северо-западу от Алеппо.

Между тем на западе провинции продолжаются вооруженные столкновения между антиправительственной организацией «Джебхат Тахрир Сурия» и отрядами коалиции «Тахрир Аш-Шам». Как передают военные источники AMN, «Тахрир Сурии» удалось отбить у «Ан-Нусры» населенные пункты Аль-Хабата, Ас-Садия и Джамият Ас-Садия. По предварительным данным, обе стороны потеряли более 20 джихадистов.

Провинция Хомс

На линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и «Джебхат Ан-Нусры»1 на севере провинции Хомс не прекращаются вооруженные столкновения. Военный источник в социальной сети Twitter (Syrianow10) передает, что боевики обстреляли позиции сил САР в районе контрольно-пропускного пункта «Казия». В качестве ответных действий сирийские военные самолеты ударили по военным объектам джихадистов неподалеку от деревни Изз Ад-Дин, сообщает информационное агентство Masar Press Net. Информации о нанесенном радикалам уроне пока не поступало.

Провинция Хама

Оппозиционный новостной портал Masar Press Net сообщает о том, что в район населенного пункта Таксис к южным окраинам Хамы были переброшены дополнительные части Сирийской арабской армии (САА). Напомним, правительственные войска ведут полномасштабное наступление, основной целью которого является зачистка территорий Растанского котла.

В то же время отмечаются вооруженные стычки между подразделениями САР и отрядами «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 на севере региона. Согласно сведениям Twitter-канала (Syrianow10), артиллерия САА ведет огонь по укреплениям исламистов в окрестностях города Кафр Зета.

Ирак

Информационное агентство Middle East Monitor сообщает о том, что пресс-секретарь иракских проправительственных отрядов «Хашд Аш-Шааби» Али Аль-Хусейни заявил, что бойцы Сил народной мобилизации готовы в случае необходимости войти в Сирию для борьбы с террористами подпольных групп «Исламского государства». Тем не менее Аль-Хусейни убежден, что на данный момент с уничтожением «спящих ячеек» террористической группировки справляются ВВС Сирии и ВВС Ирака, которые проводят боевые вылеты с разрешения официального Дамаска. Напомним, несколько часов назад в результате воздушной атаки иракской авиации в провинции Дейр-эз-Зор был нейтрализован один из ИГИЛовцев, занимавшихся организацией терактов. По неподтвержденным данным, он также являлся правой рукой Абу Бакра Аль-Багдади.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)