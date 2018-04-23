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Опубликовано первое видео с места наезда фургона на пешеходов в Торонто
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    Опубликовано первое видео с места наезда фургона на пешеходов в Торонто

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    Опубликовано первое видео с места наезда фургона на пешеходов в Торонто

    Оттава, 23 апреля. Фургон наехал на толпу пешеходов в Торонто. В Сети было опубликовано первое видео с места произошедшего. 

    Как сообщает газета Toronto Star со ссылкой на полицию, белый микроавтобус наехал на пешеходов на пересечении улиц Йонг-стрит и Финч, после чего скрылся. По последней информации, различные травмы получили от 8 до 10 человек.

    «Белый микроавтобус наехал на многочисленных пешеходов на углу Йонг-стрит и Финч, — написала полиция в Twitter. — Тяжесть ранений неизвестна, вероятно, 8–10 человек пострадали».

    В свою очередь, рад местных СМИ сообщают о двух жертвах. 

    В настоящее время место, где произошло ЧП, перекрыто полицией. Кроме того, после инцидента была приостановлена работа близлежащих станций метро.

    Автор: Тимур Румянцев
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