Опубликовано первое видео с места наезда фургона на пешеходов в Торонто

Оттава, 23 апреля. Фургон наехал на толпу пешеходов в Торонто. В Сети было опубликовано первое видео с места произошедшего.

Как сообщает газета Toronto Star со ссылкой на полицию, белый микроавтобус наехал на пешеходов на пересечении улиц Йонг-стрит и Финч, после чего скрылся. По последней информации, различные травмы получили от 8 до 10 человек.

«Белый микроавтобус наехал на многочисленных пешеходов на углу Йонг-стрит и Финч, — написала полиция в Twitter. — Тяжесть ранений неизвестна, вероятно, 8–10 человек пострадали».

В свою очередь, рад местных СМИ сообщают о двух жертвах.

В настоящее время место, где произошло ЧП, перекрыто полицией. Кроме того, после инцидента была приостановлена работа близлежащих станций метро.