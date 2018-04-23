Фургон въехал в толпу пешеходов в Торонто: есть раненые

Москва, 23 апреля. В канадском Торонто фургон на высокой скорости въехал в толпу людей. Как информирует в понедельник CTVNews со ссылкой на полицию, в результате наезда пострадали около десяти человек.

«Фургон сбил много пешеходов в Торонто», — сообщает телеканал.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.