Фургон въехал в толпу пешеходов в Торонто: есть раненые
Москва, 23 апреля. В канадском Торонто фургон на высокой скорости въехал в толпу людей. Как информирует в понедельник CTVNews со ссылкой на полицию, в результате наезда пострадали около десяти человек.
«Фургон сбил много пешеходов в Торонто», — сообщает телеканал.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.
White Van seen plowing into people on #YongeStreet #Toronto injuries everywhere pic.twitter.com/bZFDVdhLz4— Obelix (@henrimiller100) April 23, 2018