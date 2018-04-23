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Фургон въехал в толпу пешеходов в Торонто: есть раненые
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    Фургон въехал в толпу пешеходов в Торонто: есть раненые

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    Фургон въехал в толпу пешеходов в Торонто: есть раненые

    Москва, 23 апреля. В канадском Торонто фургон на высокой скорости въехал в толпу людей. Как информирует в понедельник CTVNews со ссылкой на полицию, в результате наезда пострадали около десяти человек.

    «Фургон сбил много пешеходов в Торонто», — сообщает телеканал.

    В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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