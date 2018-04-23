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Суд оштрафовал шотландца на 800 фунтов за «мопса-нациста»
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    Суд оштрафовал шотландца на 800 фунтов за «мопса-нациста»

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    Суд оштрафовал шотландца на 800 фунтов за «мопса-нациста»

    Эдинбург, 23 апреля. Житель Шотландии Марк Мичан, обучивший мопса соей подруги поднимать лапу в нацистском приветствии, был оштрафован на 800 фунтов (69,3 тысячи рублей). Об этом сообщают британские СМИ.

    Мичан в апреле 2016 года выложил на YouTube видео, где мопс по кличке Будда, принадлежащий его подруге, поднимает лапу в ответ на нацистский лозунг и реагирует на призывы истреблять евреев. По словам самого Мичана, он записывал эти видео, чтобы разозлить свою девушку.

    В итоге видео было удалено с YouTube, а сам шотландец арестован. Против него было возбуждено уголовное дело за разжигание ненависти. В марте этого года он был признан виновным в расизме и антисемитизме. Суд особо отметил, что девушка Мичана даже не была подписана на его канал, а, следовательно, не могла увидеть ролик.  Девушка Мичана выступила в суде, отметив, что ее парень «либерален, толерантен и никогда не оскорблял евреев».

     

    Автор: Антон Зарубин
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