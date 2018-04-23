Физрука-педофила судят в КБР за секс с учениками в подвале школы

Москва, 23 апреля. 48-летний преподаватель физкультуры в одной из школ Нарткала Урванского района Кабардино-Балкарии взят под стражу за половые контакты с несовершеннолетними, передает региональное СУСК.

Как стало известно, подозреваемый неоднократно вступал в половой контакт со школьниками в подвальном помещении. Оперативники установили, что период с апреля 2013 года по сентябрь 2015 физрук вступал в половую связь с юношами.

Мужчина обвиняется в совершении восьми преступлений по статье «Мужеложство с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Педофил полностью сознался в содеянном и дал признательные показаниям. Ему грозит до шести лет тюрьмы. Против него возбуждено уголовное дело. К настоящему времени оно было передано в суд.

Напомним, несколько дней назад российский сенатор выступил за возвращение смертной казни для педофилов.