Россия подольет масла в мировой экспорт

Министерство сельского хозяйства Соединенных Штатов Америки неожиданно спрогнозировало рост урожая масличных культур в России.

Аграрное ведомство США первым в мире опубликовало самые ранние оценки урожая будущего года некоторых посевных культур и их поставок на мировой рынок. Оказалось, что Минсельхоз Соединенных Штатов многого ожидает от российских сельхозпроизводителей.

Речь идет о довольно узком сегменте из трех основных масличных культур: подсолнечника, соевых бобов и рапса.

Скорее, это предположения, чем прогноз, считает директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов, один из ведущих российских экспертов аграрного рынка.

«Это предварительная оценка службы внешних рынков американского Минсельхоза. Само ведомство опубликует свой прогноз по урожаю на сельскохозяйственный сезон 2018-2019 годов значительно позже, в мае», — рассказал он Федеральному агентству новостей.

Тем не менее, из раннего прогноза следует, что аграрное ведомство Соединенных Штатов многого ожидает от российских сельхозпроизводителей.

Благодаря росту поставок масличного сырья и увеличению перерабатывающих мощностей экспорт растительного масла из России в сезоне 2018-2019 годов вырастет на 9,3% и достигнет 3,5 млн тонн. Для сравнения, в сезоне 2017-2018 годов этот показатель составил 3,2 млн тонн, следует из отчета аграрного ведомства США, на который ссылаются мировые СМИ.

Общий урожай подсолнечника, соевых бобов и рапса в России в сезоне 2018-2019 годов прогнозируется американскими специалистами на уровне 16,9 млн тонн, что должно оказаться на 7,3% выше уровня 2017-2018 годов.

При этом американские эксперты не включили в свои расчеты данные по Крыму. Скорее всего, с их учетом картина была бы еще более впечатляющей.

Способствует увеличению урожая и экспорта повышение использования посевных площадей, развитие животноводческого хозяйства и «хороший спрос на зарубежных рынка», отмечают специалисты Минсельхоза США.

Но все же, обращает внимание Андрей Сизов, основными позициями российского экспорта в сельском хозяйстве остаются зерновые культуры. При прогнозируемом на 2018 год урожае по зерновые в целом на уровне 128 млн тонн и пшеницы, в частности, в 78 млн тонн, на мировой рынок может быть поставлено до 50 млн тонн зерна. Во многом за счет запасов, оставшихся с прошлого года, когда страна собрала урожай в 135 млн тонн зерновых, из которых 85 млн тонн составила пшеница.

По последним доступным данным Федеральной таможенной службы России, на 18 апреля 2018 года в текущем сельскохозяйственном 2017/2018 году экспортировано зерновых культур на 42 млн тонн, что на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона. Из этого количеств экспорт пшеницы вырос на 43% — до 33 млн тонн, ячменя в 1,9 раза — до 4,7 млн тонн, кукурузы на 5% — до 4,4 млн тонн.