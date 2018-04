Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали новорожденного сына

Лондон, 23 апреля. Британский принц Уильям и его супруга герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон показали широкой общественности своего новорожденного ребенка. Герцогиню выписали из больницы через несколько часов после родов. Принц Уильям приехал в роддом со своей двухлетней дочерью принцессой Шарлоттой и четырехлетним принцем Джорджем, чтобы встретить супругу с их новорожденным братом, передает телеканал Sky News.

The prince is here! The Duke and Duchess of Cambridge appear on the steps of St Mary's Hospital with their third child #RoyalBaby pic.twitter.com/KfeypuiZ3G