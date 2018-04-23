Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали новорожденного сына

Лондон, 23 апреля. Британский принц Уильям и его супруга герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон показали широкой общественности своего новорожденного ребенка. Герцогиню выписали из больницы через несколько часов после родов. Принц Уильям приехал в роддом со своей двухлетней дочерью принцессой Шарлоттой и четырехлетним принцем Джорджем, чтобы встретить супругу с их новорожденным братом, передает телеканал Sky News.

The prince is here! The Duke and Duchess of Cambridge appear on the steps of St Mary's Hospital with their third child #RoyalBaby pic.twitter.com/KfeypuiZ3G — Sky News (@SkyNews) April 23, 2018

Позднее Кейт Миддлтон появилась на пороге больницы Святой Марии в сопровождении супруга и с новорожденным сыном на руках. К тому моменту возле больницы собрались журналисты и поклонники, которые приветствовали членов королевской семьи. Уильям и Кейт прошлись под вспышками фотоаппаратов, после чего двухлетняя Шарлотта помахала репортерам и семья отправилась в Букингемский дворец.

Kate Middleton and Prince William, the Duchess and Duke of Cambridge, introduce their newborn son to the world https://t.co/56EP9yRZ9U pic.twitter.com/sItW8AxxSN — BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) April 23, 2018

Журналисты отметили, великолепное красное платье и «подиумный» макияж герцогини, а также обратили внимание на то, что новорожденный был закутан в кружевную пеленку, которая гармонировала с кружевным воротничком наряда Миддлтон.