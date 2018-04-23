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Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали новорожденного сына
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    Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали новорожденного сына

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    Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали новорожденного сына

    Лондон, 23 апреля. Британский принц Уильям и его супруга герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон показали широкой общественности своего новорожденного ребенка. Герцогиню выписали из больницы через несколько часов после родов. Принц Уильям приехал в роддом со своей двухлетней дочерью принцессой Шарлоттой и четырехлетним принцем Джорджем, чтобы встретить супругу с их новорожденным братом, передает телеканал Sky News.

     

    Позднее Кейт Миддлтон появилась на пороге больницы Святой Марии в сопровождении супруга и с новорожденным сыном на руках. К тому моменту возле больницы собрались журналисты и поклонники, которые приветствовали членов королевской семьи. Уильям и Кейт прошлись под вспышками фотоаппаратов, после чего двухлетняя Шарлотта помахала репортерам и семья отправилась в Букингемский дворец.

    Журналисты отметили, великолепное красное платье и «подиумный» макияж герцогини, а также обратили внимание на то, что новорожденный был закутан в кружевную пеленку, которая гармонировала с кружевным воротничком наряда Миддлтон.

    Автор: Алексей Громов
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