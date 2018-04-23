Более тридцати фигур котов-футболистов установят на улицах Петербурга к ЧМ-2018

Санкт-Петербург, 23 апреля. Свыше тридцати ростовых фигур котов-футболистов украсят улицы Санкт-Петербурга в преддверии чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по развитию туризма.

В этот вторник первая фигура будет расписана петербургским художником Дмитрием Шагиным. Остальные 32 фигуры котов распишут студенты художественных училищ, а также учащиеся детских школ, сообщает ведомство.

«На время подготовки и проведения чемпионата мира коты-футболисты получат прописку в разных точках города, а гости и жители Санкт-Петербурга смогут принять участие в квесте «Собери всех котов-футболистов – пришли селфи – получи приз», – отмечают в комитете.

По мнению организаторов, акция поможет распространить идеи заботы о животных, причем не только среди футбольных болельщиков, но и среди гостей и жителей города.