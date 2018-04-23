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Более тридцати фигур котов-футболистов установят на улицах Петербурга к ЧМ-2018
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    Более тридцати фигур котов-футболистов установят на улицах Петербурга к ЧМ-2018

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    Более тридцати фигур котов-футболистов установят на улицах Петербурга к ЧМ-2018

    Санкт-Петербург, 23 апреля. Свыше тридцати ростовых фигур котов-футболистов украсят улицы Санкт-Петербурга в преддверии чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по развитию туризма.

    В этот вторник первая фигура будет расписана петербургским художником Дмитрием Шагиным. Остальные 32 фигуры котов распишут студенты художественных училищ, а также учащиеся детских школ, сообщает ведомство.

    «На время подготовки и проведения чемпионата мира коты-футболисты получат прописку в разных точках города, а гости и жители Санкт-Петербурга смогут принять участие в квесте «Собери всех котов-футболистов – пришли селфи – получи приз», – отмечают в комитете.

    По мнению организаторов, акция поможет распространить идеи заботы о животных, причем не только среди футбольных болельщиков, но и среди гостей и жителей города.

     

    Автор: Антон Зарубин
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