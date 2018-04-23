Олег Розанов о суде над Гапоненко: Наши западные «партнеры» потеряли стыд и совесть

Москва, 23 апреля. Известный публицист, первый заместитель председателя Изборского клуба Олег Розанов, комментируя арест и суд в Риге над главой Прибалтийского отделения организации Александра Гапоненко, заявил, что Запад поощряет откровенную русофобию.

«Наши западные «партнеры» окончательно потеряли стыд и совесть. Все, что касается «русского вопроса», сейчас каленым железом выжигается в Прибалтике и на Украине. Это все — звенья одной цепи. Русофобия набирает обороты. Любой защитник русской идеи, Русского мира подвергается давлению, абсолютно незаконному преследованию и в итоге оказывается в застенках служб безопасности, — говорит Розанов. — Запад же, видя, как нагло, бессовестно и бесцеремонно попираются гражданские права русских людей, закрывают на это глаза, поощряя тем самым откровенную русофобию».

Напомним, Александр Гапоненко был задержан в Риге 20 апреля 2018 года. Оказавшись в следственном изоляторе, активист объявил голодовку. 22 апреля местный суд приговорил его к 2 месяцам лишения свободы.

Латвийская правоохранительная система инкриминирует ему часть 1 статьи 80 Уголовного закона Латвии «Преступления против государства».

Лидер Прибалтийского отделения Изборского клуба известен своей правозащитной деятельностью, направленной на защиту прав русского населения Латвии. В частности он выступал с резкой критикой закрытия школ с преподаванием на русском языке.

23 апреля 2018 года в Риге прошел многолюдный пикет, участники которого требовали освобождения Гапоненко, а также гарантий свободы слова.