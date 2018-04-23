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Олег Розанов о суде над Гапоненко: Наши западные «партнеры» потеряли стыд и совесть
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    Олег Розанов о суде над Гапоненко: Наши западные «партнеры» потеряли стыд и совесть

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    Олег Розанов: Наши западные «партнеры» потеряли стыд и совесть

    Москва, 23 апреля. Известный публицист, первый заместитель председателя Изборского клуба Олег Розанов, комментируя арест и суд в Риге над главой Прибалтийского отделения организации Александра Гапоненко, заявил, что Запад поощряет откровенную русофобию.

    «Наши западные «партнеры» окончательно потеряли стыд и совесть. Все, что касается «русского вопроса», сейчас каленым железом выжигается в Прибалтике и на Украине. Это все — звенья одной цепи. Русофобия набирает обороты. Любой защитник русской идеи, Русского мира подвергается давлению, абсолютно незаконному преследованию и в итоге оказывается в застенках служб безопасности, — говорит Розанов. — Запад  же, видя, как нагло, бессовестно и бесцеремонно попираются гражданские права русских людей, закрывают на это глаза, поощряя тем самым откровенную русофобию».

    Напомним, Александр Гапоненко был задержан в Риге 20 апреля 2018 года. Оказавшись в следственном изоляторе, активист объявил голодовку. 22 апреля местный суд приговорил его к 2 месяцам лишения свободы.

    Латвийская правоохранительная система инкриминирует ему часть 1 статьи 80 Уголовного закона Латвии «Преступления против государства».

    Лидер Прибалтийского отделения Изборского клуба известен своей правозащитной деятельностью, направленной на защиту прав русского населения Латвии. В частности он выступал с резкой критикой закрытия школ с преподаванием на русском языке.

    23 апреля 2018 года в Риге прошел многолюдный пикет, участники которого требовали освобождения Гапоненко, а также гарантий свободы слова.

    Автор: Наталья Макеева
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