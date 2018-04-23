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«Джонсон плохо учился в школе»: в Госдуме отреагировали на создание группы по «изучению поведения РФ»
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    «Джонсон плохо учился в школе»: в Госдуме отреагировали на создание группы по «изучению поведения РФ»

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    «Джонсон плохо учился в школе»: в Госдуме отреагировали на создание группы по «изучению поведения РФ»

    Москва, 23 апреля. Заявления министра иностранных дел Великобритании о создании группы «для изучения России» являются глупыми, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

    Комментируя заявления Джонсона, Чепа отметил, что реагировать на «такие глупые заявления» трудно.  

    «На такие глупые заявления трудно реагировать. Комментировать очень трудно. Говоря про таких лидеров, ты обижаешь, наверно, народ, раз у них такие руководители», – приводит РИА Новости слова Чепы.  

    Также Чепа указал на неуместность тона, взятого главой британского МИД в отношении России.

    «Борис (Джонсон) представляет нас непослушными учениками, а себя - строгим учителем. Я думаю, он заблуждается. Он, наверное, сам плохо учился в школе, судя по всему», – подчеркнул Чепа.

    Напомним, что ранее Джонсон заявил о создании странами «Большой семерки» спецгруппы, главной задачей которой будет отслеживание «плохого» поведения России.

    Автор: Антон Зарубин
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