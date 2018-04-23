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В ООН оценили возможность новой поездки экспертов ОЗХО в Думу
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    В ООН оценили возможность новой поездки экспертов ОЗХО в Думу

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    В ООН оценили возможность новой поездки экспертов ОЗХО в Думу

    ООН, 23 апреля. Эксперты ОЗХО могут совершить еще одну поездку в сирийский город Дума для расследования предполагаемой химической атаки.

    «Теперь ОЗХО оценит ситуацию и рассмотрит дальнейшие шаги, включая еще один возможный визит в Думу, — сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге. — Собранные образцы будут перевезены в лабораторию ОЗХО в Нидерландах и далее направлены для анализа в определенные лаборатории ОЗХО». 

    Так называемая «химатака» в Думе стала предлогом для США и их союзников нанести удар по Сирийской республике. Не дожидаясь визита в Восточную Гуту экспертов ОЗХО, которые могли бы пролить свет на ситуацию, США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по САР. Всего по территории Арабской республики было выпущено более 100 ракет, значительную часть которых удалось перехватить сирийским ПВО. 

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что провокации США и их союзников в Сирии могут повториться. 

    Автор: Тимур Румянцев
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