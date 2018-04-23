МИД РФ: Москва готова к диалогу с Вашингтоном по Сирии

Москва 23 апреля. Россия и США поддерживают контакты в Сирии на уровне военных, при этом Москва готова обсуждать с Вашингтоном другие вопросы по сирийской проблематике. Об этом заявил специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

«Контакты продолжаются, в основном по линии наших военных ведомств, по поводу деконфликтинга. Мы, конечно, готовы к диалогу и обмену мнениями», — сказал Богданов.

Он также добавил, что для успешного урегулирования сирийского кризиса необходимо предпринимать шаги на основе резолюций, принятых Советом Безопасности ООН, которые предполагают уважение суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что провокации США и их союзников в Сирии могут повториться. По его словам, ракетные удары стран Запада по территории Сирии могут повториться, поэтому Москва должна быть готова к подобному развитию событий.