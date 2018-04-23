Матвиенко разъяснила позицию России по Дейтонскому соглашению

Сараево, 23 апреля. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что РФ не видит никакой необходимости в перекройке Дейтонского соглашения, положившему конец гражданской войне между мусульманами, сербами и хорватами середины 1990-х годов.

Соответствующее заявление прозвучало в ходе выступления в Палате народов Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины.

«Россия последовательно и твердо отстаивает эти базовые постулаты, не видит никакой необходимости в перекройке Дейтона, тем более инициируемой извне», — отметила спикер Совфеда.

По ее словам, Россия является гарантом «Общего рамочного соглашения о мире» и членом руководящего комитета Совета по его выполнению. Кроме того, РФ — одна из пяти стран-гарантов Дейтонских соглашений, добавила Матвиенко.

Дейтонские соглашения — соглашение о прекращении огня, разделении враждующих сторон и обособлении территорий, положившее конец гражданской войне в Республике Босния и Герцеговина 1992-1995 годах.