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Матвиенко разъяснила позицию России по Дейтонскому соглашению
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    Матвиенко разъяснила позицию России по Дейтонскому соглашению

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    Матвиенко разъяснила позицию России по Дейтонскому соглашению

    Сараево, 23 апреля. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что РФ не видит никакой необходимости в перекройке Дейтонского соглашения, положившему конец гражданской войне между мусульманами, сербами и хорватами середины 1990-х годов.

    Соответствующее заявление прозвучало в ходе выступления в Палате народов Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины.

    «Россия последовательно и твердо отстаивает эти базовые постулаты, не видит никакой необходимости в перекройке Дейтона, тем более инициируемой извне», — отметила спикер Совфеда.

    По ее словам, Россия является гарантом «Общего рамочного соглашения о мире» и членом руководящего комитета Совета по его выполнению. Кроме того, РФ — одна из пяти стран-гарантов Дейтонских соглашений, добавила Матвиенко.

    Дейтонские соглашения — соглашение о прекращении огня, разделении враждующих сторон и обособлении территорий, положившее конец гражданской войне в Республике Босния и Герцеговина 1992-1995 годах.

    Автор: Тимур Румянцев
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