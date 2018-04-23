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ФАН-ТВ
Do you speak English? Жителей Петербурга проверили на знание английского языка. ФАН-ТВ
Россия
Более тридцати фигур котов-футболистов установят на улицах Петербурга к ЧМ-2018
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    Do you speak English? Жителей Петербурга проверили на знание английского языка. ФАН-ТВ

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    23 апреля, в Международный день английского языка, корреспонденты ФАН-ТВ вышли на улицы Петербурга, чтобы выяснить уровень языковых знаний жителей и гостей нашего города. Респондентам предложили ответить на 3 вопроса из школьной программы по английскому языку.

    Участники опроса охотно признавались во владении данным иностранным языком. Но при этом, за редким исключением, не смогли назвать, сколько времен в английском. Большинство опрошенных неплохо помнят алфавит, однако забыли точное количество букв.

    Несмотря на то, что в мире в настоящее время на английском говорит более миллиарда человек в нескольких десятках стран, у жителей Петербурга знание языка Шекспира чаще всего не выходит за рамки школьной программы.

    Автор: Оксана Стяжкина; Александр Яремчук
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