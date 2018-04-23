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Посла Кипра на Украине ограбили в центре Киева
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    Посла Кипра на Украине ограбили в центре Киева

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    Посла Кипра на Украине ограбили в центре Киева

    Киев, 23 апреля. В спортивном клубе в Печерском районе в центре Киева ограбили посла Кипра на Украине Луиса Телемаху. 

    «В Киеве жертвой преступников стал иностранный дипломат, — сообщило в понедельник украинское интернет-издание «Обозреватель» со ссылкой на свой источник. — Речь идет о чрезвычайном и полномочном после Республики Кипр в Украине».

    Как стало известно, дипломат находился в помещении фитнес-клуба. Он обнаружил, что из его шкафчика пропал кошелек, в котором была крупная сумма в гривнах. 

    Следует отметить, что данную информацию еще никак не прокомментировали в полиции.

    Напомним, ранее в Днепровском районе Киева неизвестные ограбили квартиру одного из заместителей министра иностранных дел Украины. Злоумышленники украли у сотрудника внешнеполитического ведомства дорогие часы и телефон.

    Автор: Тимур Румянцев
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