Посла Кипра на Украине ограбили в центре Киева

Киев, 23 апреля. В спортивном клубе в Печерском районе в центре Киева ограбили посла Кипра на Украине Луиса Телемаху.

«В Киеве жертвой преступников стал иностранный дипломат, — сообщило в понедельник украинское интернет-издание «Обозреватель» со ссылкой на свой источник. — Речь идет о чрезвычайном и полномочном после Республики Кипр в Украине».

Как стало известно, дипломат находился в помещении фитнес-клуба. Он обнаружил, что из его шкафчика пропал кошелек, в котором была крупная сумма в гривнах.

Следует отметить, что данную информацию еще никак не прокомментировали в полиции.

Напомним, ранее в Днепровском районе Киева неизвестные ограбили квартиру одного из заместителей министра иностранных дел Украины. Злоумышленники украли у сотрудника внешнеполитического ведомства дорогие часы и телефон.