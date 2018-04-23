Лолита повергла в ступор китайских пограничников, принявших ее за мужчину

Москва, 23 апреля. Китайские пограничники задержали российскую певицу Лолиту Милявскую, приняв ее за мужчину. Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram.

Инцидент произошел на российско-китайской границе во время паспортного контроля. Когда китайский пограничник взял в руки ее паспорт, он стал долго и тщательно его изучать, через некоторое время сотрудник погранслужбы ушел вместе с паспортом.

«Китайский пограничник взял мой паспорт долго его вертел в руках, потом отошел, через 15 минут он пришел с переводчиком. Они обменялись мнениями между собой, после чего переводчик спросил: «Ты зеньсина или мусина?». Я растерялась и ответила: «Мне кажется, что я женщина, но яйца у меня есть», — сказала Милявская.

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 23 Апр 2018 в 12:32 PDT

Переводчик не понял смысла последней реплики Милявской, после чего китайцы задержали певицу еще на пять минут, пытаясь полностью перевести фразу, однако после нескольких неудачных попыток ей все-таки удалось пересечь границу.